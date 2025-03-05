Galatasaray'da kriz patlak verdi! Oyuncuların paraları ödenmeyince ortalık karıştı...

Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray, son iki haftada sahasında Fenerbahçe ve deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalmıştı. Yaşanan puan kayıplarının ardından oyuncular kazan kaldırdı...

SADECE RİZESPOR MAÇININ PRİMLERİ ÖDENMİŞ

Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin ödendiği ve diğer primlerin henüz hesaplara yatmadığı ortaya çıktı. Bu durumun futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtığı aktarıldı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENDİĞİMİZ MAÇIN PRİMLERİ BİLE YATMADI"

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan Fenerbahçe maçı için belirlenen galibiyet primlerinin bile henüz yatmadığı öğrenildi. Bu durumun oyuncular arasında, “Daha Fenerbahçe’yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı” diye konuşulduğu öğrenildi. (Fanatik)