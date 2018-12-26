Galatasaray'da Mariano için 3 teklif

Galatasaray yönetimi Ocak ayında santrfor transferine odaklanırken, 2 golcü birden alması için transfer geliri elde etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılı takımda ilk yolcu Maicon olması artık kesinlik kazanmak üzere. Brezilyalı stoperde artık ayrılığı onaylarken Uzun süredir transfer görüşmeleri yapan menajeri Galatasaray'a iyi haberlerle geldi. Maicon için Galatasaray Kulübüne teklif değil teklifler getirdi.

Maicon'a, Brezilya haricinde Arap yarım adası ve Çin'den de talipleri var. Bu teklifleri değerlendiren Galatasaray, Maicon'dan 6 milyon eurodan kapıyı açtı. Kısaca Florya'da, Maicon'un Sivasspor maçında sarı kırmızılı formayı son kez giydiğine kesin gözle bakılmaya başlandı. Öncelikle transfer geliri adına Brezilyalının ayrılığı ile yoğun mesai harcanmaya başladı. (FUTBOL ARENA)

