SPOR

Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao cezalı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mariano, maçın 18.dakikasında sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Sarı kart gören Fernandao ise Trabzonspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao cezalı

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı. Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak.

Bu arada maçın 45. dakikasında sarı kart gören Fernandao ise cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

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Mariano sakatlık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Djalma ne geçirdi Fransız himmetçilere :)
Takım çok kötü oynuyor iyi degil alanya ise kapanmış kontra yani adamların işi o zaten gs den bir şey olmaz kazanamaz bu takım valla yarın başakşehir yenerse şampiyonlugu götürürler net bu takım iyi degil gs iyi degil
yazik oldu ya
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