Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao cezalı

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı. Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak.

Bu arada maçın 45. dakikasında sarı kart gören Fernandao ise cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

