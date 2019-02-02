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Galatasaray'da Mariano şoku

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mariano, maçın 18.dakikasında sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Galatasaray'da Mariano şoku

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı.

Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak.


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Mariano sakatlık

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