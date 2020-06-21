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Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 22:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı.

Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı

Galatasaray'da sakatlanan Falcao, 75. dakikada oyundan sedye ile çıktı.

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