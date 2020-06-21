Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlandı.

Galatasaray'da sakatlanan Falcao, 75. dakikada oyundan sedye ile çıktı.
''Sözün bittiği yerdeyiz''
''Bu şekilde şampiyon olamayız''
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