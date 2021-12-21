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Galatasaray'da Rezan Epözdemir kararı! "Yönetim katına almayın"

21.12.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi.

Galatasaray'da Rezan Epözdemir kararı! "Yönetim katına almayın"

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi.

Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım' açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin aldığını açıklamıştı. Epözdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek. Bu karar sonrasında Epözdemir'in nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

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YERİNE ATAMA YAPILDI

Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım' açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı.

YOLLAR NEDEN AYRILMIŞTI?

Galatasaray'ıan haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesi ile tüm görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir, sonrasında "Sadece Sportif AŞ'den ayrıldım. Yönetim Kurulu'ndan istifa etmedim" dese de Başkan Burak Elmas ve yönetim, Rezan Epözdemir'in göreve veda ettiğini açıklayıp yedek üyeleri göreve getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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