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Galatasaray'da sarı gören Mariano, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 21:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sarı gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da sarı gören Mariano, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'da sınırda olan Mariano dakikalar 45+2'yi gösterirken sarı kart gördü ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.


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