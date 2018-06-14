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Galatasaray'da şoke eden Muslera kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.06.2018 08:02 | Son Güncelleme

UEFA'nın sıkı kurallarıyla baş etmek zorunda olan G.Saray'da Fernando Muslera paniği yaşanıyor.

Galatasaray'da şoke eden Muslera kararı

Takımın çok kazananlarından Muslera, UEFA'yla uğraşan Aslan'ı zorlayacak. Uruguaylı file bekçisi 5 milyon euro'ya yakın aldığı para ile takımda en çok kazanan oyuncular arasında ilk 3'te yer alıyor. Bu durumda Dünya Kupası'nda Uruguay forması ile göstereceği performansa göre 20 milyon euro civarında ciddi teklif gelirse Muslera'nın satışı için onay çıkabileceği konuşuluyor. Yıldız kalecinin alternatifleri arasında en güçlü adayın da Bursa'nın milli kalecisi Harun Tekin olduğu bildirildi. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
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