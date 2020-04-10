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Galatasaray'da Trezeguet harekatı! İşte son durum

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiği öne sürüldü.

Belhanda’nın yakın dostu Fransız gazeteci Manu Lonjon’dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Lonjon, twitter hesabından sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini ileri sürdü. Galatasaray, Feghouli'yi elinden çıkartabilirse yıldız oyuncu ile anlaşacak.

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ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Lonjon’un iddiasına göre, adı Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncuyu Galatasaray renklerine bağlayabilir. 25 yaşındaki Trezeguet, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig’de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Galatasaray Sofieane Feghouli trezeguet Aston Villa

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