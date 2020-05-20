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Galatasaray'dan Alan Mozo ile ilgileniyor iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2020 08:24 | Son Güncelleme

Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın sağ bek transferinde gözünü Meksika'ya çevirdiği belirtildi. Sarı kırmızılıların Pumas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Alan Mozo ile ilgilendiği kaydedildi.

Meksika basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Meksika Ligi Pumas'ın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen sağ bek Alan Mozo ile ilgileniyor.

Brezilyalı oyuncu Mariano Ferreira'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği, sarı kırmızı ekibin de 33 yaşındaki sağ bekin yerine Mozo'yu düşündüğü belirtildi. Pumas'ın konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı ancak 23 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almasının beklendiği ifade edildi.

ALAN MOZO KİMDİR?

Yaş: 23
Boy: 1.75
Uyruk: Meksika
Mevki: Sağ bek
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 31.12.2023
Oynadığı takımlar: UNAM Pumas
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

ALAN MOZO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon ligde 27 maçta 2418 dakika süre alan 23 yaşındaki Mozo, gol veya asist katkısı yapamadı. 3 Ekim 2019'de ilk kez Meksika Milli Takımı forması giyen Alan Mozo, toplam 2 milli maça çıktı.

(AJANSSPOR)


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