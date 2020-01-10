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  4. Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması: Talep yok

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması: Talep yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2020 20:57 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletinlerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan’ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

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