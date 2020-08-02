Galatasaray'dan ayrılan Oyenkuru, Olimpiakos'a imza atıyor!

Sezon henüz sona ermemişken Monaco'nun talebi üzerine Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Henry Onyekuru hakkında Yunan basını önemli bir haberi kaleme aldı.
Sportdog.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre Yunan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolves ile karşı karşıya gelecek olmasına rağmen bir yandan da trnasfer için kollarını sıvamış durumda.Yeni kadro yapılandırma çalışmalarında mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu belirtilen Olimpiakos'un, daha önce de gündeminde olan Henry Onyekuru'ya rotasını çevirdiği ifade edildi.
Yunan ekibinin Onyekuru kararı yeni değil ancak oyuncunun transfer akıbeti, henüz Galatasaray'da forma giyerken yakından takip ediliyordu. Kırmızı beyazlı kulüp, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılışının ardından yeniden temaslara başladı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Olimpiakoslu yetkililer, Onyekuru'yu transfer etmek için şu anda beklemedeler. Monaco, gelecek sezon Onyekuru'yu büyük ölçüde kadroda düşünmüyor ve satacak ancak henüz bu fikir resmiyet kazanmış değil. Onyekuru'nun ise Yunan temsilcisinde forma giymeye çok sıcak baktığı belirtilirken bu transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı aktarıldı.
Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılı ekibin girişimleri olumsuz sonuçlandı. Olympiakos'un yaptığı tekliften daha yüksek bir teklif öneren Galatasaray sonuç alamadı. Bu teklifi reddeden Onyekuru'nun tavrı ise herkesi şaşkına çevirdi.
Öte yandan Henry Onyekuru, Monaco'nun sezon öncesi yapağı Polonya kampına dahil edilmemişti. Yunan basınında çıkan habere göre Onyekuru önümüzdeki sene Olympiakos forması giyecek.
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