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Galatasaray'dan derbi hakeminin açıklanmasının ardından ilk tepki! Tahkim Kurulu'na gitti...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.02.2025 15:35
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Galatasaray Yönetim Kurulu, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenebahçe derbisine TFF'nin Slavko Vincic'i atamasının ardından, tahkim kuruluna gitti. Sarı-Kırmızılılar itirazda bulundu.

Galatasaray'dan derbi hakeminin açıklanmasının ardından ilk tepki! Tahkim Kurulu'na gitti...

Galatasaray önce yabancı hakem atamasına daha sonrada Slovak hakem Slavko Vincic'i tartışmalarında istemediğini TFF'ye iletmişti. TFF'den üst üste gelen kararlar Sarı-Kırmızılıları kızdırdı. Galatasaray, TFF'nin bu kararı sonrasında Tahkim Kurulu'na 'yürütmeyi durdurma talebiyle' itirazda bulundu.

DÜN NELER OLMUŞTU

Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanması fikrine karşı çıkmıştı. Daha sonra FF, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını Salı günü TFF'ye toplantıya davet etmiş ancak Galatasaray bu toplantıya katılmamıştı. Dün ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiye yabancı orta hakem atanacağını açıklamıştı. TFF'den bugün yapılan açıklamayla birlikte derbiyi Slovak hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyurulmuştu.

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Hakem Dursun Özbek galatasaray tff
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