SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme! Fenerbahçe maçını kaçırabilir...

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme! Fenerbahçe maçını kaçırabilir...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 16:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi, ilk yarıda sakatlanarak yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı. Arjantinli yıldızın sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme! Fenerbahçe maçını kaçırabilir...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamada bulundu.

İşte sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden sağlık raporu başlığı ile paylaştığı açıklama:

"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

image

Galatasaray'da Mauro Icardi için öngörülen tedavi sürecinin 3-6 hafta olduğu belirtildi.

Milli araya girilmesiyle birlikte Mauro Icardi, Rizespor, Fenerbahçe ve Paok maçlarını muhtemel kaçıracağı düşünülüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de kan donduran intikam cinayeti! 1 hafta önce bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü: O anlar saniye saniye kamerada

İzmir'de kan donduran intikam cinayeti! 1 hafta önce bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü: O anlar saniye saniye kamerada

Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

Türk futbolunun acı günü! 39 yaşında hayatını kaybetti...

Türk futbolunun acı günü! 39 yaşında hayatını kaybetti...

Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler!

Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler!

Çorum FK-Sakaryaspor maçında futbol mucizesi yaşandı!

Çorum FK-Sakaryaspor maçında futbol mucizesi yaşandı!

15 yaşındaki kaleciden büyük hata!

15 yaşındaki kaleciden büyük hata!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.