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  4. Galatasaray derbisinde gelen son dakika golü can aldı! Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Galatasaray derbisinde gelen son dakika golü can aldı! Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

22.11.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son dakikalarda gelen gol can aldı. Uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünün heyecanına dayanamayan Fenerbahçe taraftarı Ahmet Uysal kalp krizi geçirdi. 60 yaşındaki Uysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Galatasaray derbisinde gelen son dakika golü can aldı! Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk, 6 torun sahibi Ahmet Uysal (60), dün akşam, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı futbol karşılaşmasını televizyondan izlemek için yeğeni Ercan Uysal'ın işlettiği kahvehaneye gitti.

BİR ANDA FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında takımının attığı golle heyecanlanan Uysal, bir anda fenalaşıp, bulunduğu yere yığıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uysal, kahvehanedekiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

"AMCAM GOL HEYECANINI KALDIRAMADI"

Ahmet Uysal´ın yeğeni Ercan Uysal, "3 katlı evinin duvarına Fenerbahçe'nin amblemini ve Türk bayrağı işlemesi yaptıracak kadar fanatik biri taraftardı. Maç çok heyecanlıydı. Maçın uzatmalarında çok sevdiği Fenerbahçe gol atınca, amcam bu heyecanı kaldıramayıp, yere yığıldı. Hastaneye götürdük ancak kurtarılamadı. Acımız büyük" dedi.

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Tepeköy Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Malçok da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan bacanağı Uysal'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Heyecana kalbi dayanmadı" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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