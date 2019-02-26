Galatasaray Derneği'ndeki cinayette emekli bekçiye müebbet

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği'nde, Galatasaray maçını izleyen Aytaç Çalım'ı (31) aralarında çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdüğü, kendisine engel olmak isteyen Çalım'ın kardeşi Erman Çalım'ı (26) yaraladığı ve 2 kişiyi de vurmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan emekli bekçi Ali Uzun (52), ömür boyu ve toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Şubat 2018 tarihinde Yenişehir ilçesinde Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 21.30 sıralarında derneğe gelen Ali Uzun, "Burada akvaryum var mı?" diye sorup, gitti. Kısa süre sonra tekrar gelen Uzun, Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytaç Çalım ile tartıştı. Uzun, tartışma sırasında tabancasını çekip, dernekte bulunanların gözü önünde, evli ve 2 çocuk babası Aytaç Çalım'a kurşun yağdırdı. Aytaç Çalım'ın kardeşi Erman Çalım, saldırganı engellemeye çalıştı ancak kendisi de vuruldu. Uzun, buradaki 2 kişiye de ateş etti ancak vuramadı. Olayda, Aytaç Çalım yaşamını yitirdi, yaralanan kardeşi Erman Çalım hastanede tedavi edildi.

'ÖLDÜRMEK AMACIM YOKTU'

Cinayetin ardından tutuklanan emekli bekçi Ali Uzun, 'adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı.

Hakkında toplam 36 yıla kadar hapis cezası istenen Uzun, önceki ifadesinde eskiden balıkçı olan derneğe girdiğinde akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu, ancak kendisine küfürle karşılık verildiğini iddia ederek, "On kişilik grup üzerime gelince, ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

Saldırıdan yaralı kurtulan Erman Çalım ise sanığın gerçekleri söylemediğini belirtti. Çalım, "Maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Ağabeyim, kendisiyle konuştu. Buranın dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Kısa süre sonra sanık tekrar içeri girdi. Tabancayı ağabeyimin kafasına ve göğsüne dayayıp ateş etti. Aynı şekilde beni de öldürmek istedi. Ama bir hamle ile kurtularak, omzumdan yaralandım" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Ahmet S. ise "Erman ve Aytaç ile aynı masada oturup, maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Hâl ve hareketlerinden alkollü olduğunu gözlemledik. Dernek başkanımız olan Aytaç kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Dışarı çıkan sanık, kısa süre sonra yeniden geldi, Aytaç'a silahını doğrultarak ateş etti. Yerde kanlar içinde yatan Aytaç'ın 'İki evladım var, ne olur vurma' demesiyle sanık, Aytaç'ın başına doğru eğildi. 'Ben yandım sen de yanacaksın' diyerek, tabancayı başına ve kalbine ateşleyerek, öldürdü" dedi.

SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS TALEP ETTİ

Önceki duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak, sanık Ali Uzun'un 1 kişiyi öldürmekten 1 kez ömür boyu, 1 kişiyi yaralayıp, 2 kişiyi de vurmaya teşebbüsten ise 3 kez 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI

Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık, "Pişmanım" dedi. Sanık Ali Uzun'a, Aytaç Çalım'ı öldürmekten ömür boyu, Erman Çalım'ı yaralamadan dolayı 3 yıl, Ahmet Seyhan'ı öldürmeye teşebbüsten ise 9 yıl hapis cezası verdi. Aytaç Çalım'ı kafasından ve kalbinden vurarak öldürmesinden dolayı sanığa indirim uygulanmadı.