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Galatasaray Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, son olarak Halkbank'ta forma giyen Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki libero ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya, Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank'ta forma giydi.

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