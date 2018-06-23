Galatasaray Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki libero ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya, Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank'ta forma giydi.





