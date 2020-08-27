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Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasında da birçok isme bulaştı. Son olarak Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada gerçekleştirilen testler sonrası 1 pozitif vakaya rastlanıldığı öğrenildi.

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

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