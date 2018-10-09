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Galatasaray espor Zula takımına yaptığı yeni transferi duyurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 09.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Zula Süper Lig ve Zula International Cup şampiyonu olarak bu sene Zula sahnesinde rüzgar gibi esen Galatasaratay espor yeni transferini duyurdu.

Galatasaray espor Zula takımına yaptığı yeni transferi duyurdu!

Zula Süper Lig ve Zula International Cup şampiyonu olarak bu sene Zula sahnesinde rüzgar gibi esen Galatasaratay espor yeni transferini duyurdu. Yapılan açıklama ile ekibe dahil olan isim Muhammet "Deaglewu" Biroğlu. YouTube kanalın paylaştığı videoalar ile çok geniş bir hayran kitlesi olan Muhammet "Deaglewu" Biroğlu artık Galatasaray espor forması altında mücadele edecek. Galatasaray espor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde;
“Galatasaray Espor Zula, ürettiği YouTube videolarıyla geniş kitlelere hitap eden Muhammet “Deaglewu” Biroğlu ile anlaşmaya vardı. Deaglewu, takımımızın 6. oyuncusu olacak. Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin Muhammet!”


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Galatasaray Zula Transfer

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