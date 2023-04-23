GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı için geri sayım sürüyor. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı kırmızılıların muhtemel 11'i Adekugbe, Oliveira, Torreira, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kerem, Zaniolo, Rashica ve Mertens'tan; kırmızı-siyahlıların ise Dresevic, Levent, Ricci, Muzaffer, Biraschi, Baniya, Borini, Diagne, Bertolacci, Ozdoev ve Lobjanidze'den oluşuyor. İşte, Galatasaray Fatih Karagümrük maçının canlı yayın saati ve kanalı...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Son 18 karşılaşmanın 17'sinden galibiyetle ayrılarak ligde üst üste rekorlar kıran Galatasaray, taraftarının gücünü hissettiği son 10 iç saha maçını üç puanla noktaladı. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, son iki karşılaşmada rakip filelere 10 gol gönderdi.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde çıktığı 28 karşılaşmada 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın bu akşamki rakibi Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.

40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada bulunuyor.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo

Karagümrük muhtemel 11'i: Muzaffer, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP

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