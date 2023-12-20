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GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

20.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 17. haftasında, ligin 2. sırasında bulunan sarı-kırmızılılar Rams Park'tan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. 3 puan hedefleyen Okan Buruk'un ekibi, hafta sonu ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayını sporseverler tarafından anbean takip edilecek. Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor. Rakip takım ise ligde 14. sırada. İki takım bugüne kadar ligde 18 kez karşı karşıya geldi. Cimbom 11 defa sahadan üstünlükle ayrılırken kırmızı-siyahlılar ise 2 kez galip oldu. 5 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı bugün (20 Aralık 2023 Çarşamba) saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

Fatih Karagümrük muhtemel 11': Emre, Biraschi, Dresevic, Veseli, Levent, Feghouli, Mendes, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Serdar Dursun.

2 takım şu ana dek ligde 18 kez rakip oldu. Galaatsaray 11 kezsahadan galip ayrılırken, Fatih Karagümrük ise 2 kez rakibini yendi. 5 karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırdı, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray sahasında oynadığı lig maçlarını kaybetmiyor. Galatasaray sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında almıştı. Galatasaray bu karşılaşma sonrası çıktığı 24 maçta 22 üstünlük ve 2 eşitlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 7 maçtan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY, SÜPER LİG'DE EN AZ GOL YİYEN TAKIM!

Sar-kırmızılılar Süper Lig'de oynadığı 15 maçta kalesinde 9 gol gördü.

Galatasaray bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda.

Galatasaray 8 maçta kalesini gole kapadı.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLEME EKRANI

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