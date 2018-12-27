Galatasaray Fatih Terim en kötü ilk yarı performansını tekrarladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en düşük puan topladığı ilk yarı performansını tekrarladı. Geçen sezon Galatasaray'ın başına 4. kez getirilen Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple 9. defa ilk yarının tamamında görev yaptı. Fatih Terim yönetiminde 2003-2004 sezonunun ilk yarısında 29 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da aynı puanı elde ederek, Terim dönemindeki en kötü ilk yarı performansını yineledi.

Son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı

Galatasaray, Süper Lig'de son 8 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı. Bu sezon 17 maçta 29 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.

Terim, ligde 6 maç cezalı

Fatih Terim, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 maçın 6'sında cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı'da yapılan Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verdi. Tecrübeli teknik adam, cezalı olduğu için ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.