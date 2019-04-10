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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürdürdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Dört ayrı grup halinde dar alan oyunları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, oyunsal taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın sabah 11.00’de yapacağı çalışma ile devam edecek.

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