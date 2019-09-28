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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde anlamlı fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında iki kulübün başkanlarıyla anlamlı bir fotoğrafta buluştu -Mustafa Cengiz ile poz veren sarı-kırmızılı küçük bir taraftarın fotoğrafını Ali Koç çekti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında iki kulübün başkanlarıyla anlamlı bir fotoğrafta buluştu.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, müsabakanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi.
Bu sırada Mustafa Cengiz ile poz veren sarı kırmızılı küçük bir taraftarın fotoğrafını Ali Koç çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu güzel fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "110 yıllık bir gelenek özelinde bu akşam oynanan karşılaşmanın 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Derbide Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların centilmence bir oyun sergilediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuzun gelişimine, büyümesine önemli katkılar sunan her iki güzide camiamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki karşılaşmalarında iki takımımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Ali Koç derbi Fenerbahçe Galatasaray Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mustafa Cengiz süperlig

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