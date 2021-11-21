Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'de derbi heyecanı!

Dev derbiye sayılı saatler kala futbolseverler için geri sayım başladı. Galatasaray Fenerbahçe maçı Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçı yöneten isim Halil Umut Meler olacak. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? İşte merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MEÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü 19.00'da başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1 HD üzerinden naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de bugün gerçekleştirilecek derbi ile tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak isimlendirilen yerde 17 Ocak 1909'da gerçekleştirilen ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor.

Fenerbahçe geride kalan 393 maçtan 146'sını aldı, Galatasaray ise 125 kez kazandı. İki ezeli rakip 122 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe 536 Galatasarat ise 489 gol attı.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Halil, Feghouli, Kerem, Mohamed

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Osayi, İrfan Can, Ferdi, Mesut Özil, Berisha



