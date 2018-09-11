Galatasaray formasıyla poz vermişti! Tüm gözler ona çevrildi

İtalyan kadın hakem ve model olan Claudia Romani bu kez İtalya'daki tatili sırasında verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bugüne kadar FHM, CQ, Maxim gibi dergilere poz veren Romani, hakemlik sınavına girmiş ve sınavda iyi bir puan alarak kendine yeni bir kariyer alanı da açmıştı.