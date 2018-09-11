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Galatasaray formasıyla poz vermişti! Tüm gözler ona çevrildi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 07:54 | Son Güncelleme

Galatasaray formasıyla poz veren İtalyan güzel Claudia Romani paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İtalyan kadın hakem ve model olan Claudia Romani bu kez İtalya'daki tatili sırasında verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Claudia Romani İtalya tatiline çıktı

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İtalyan model ve hakem Claudia Romani İtalya'da tatilde.
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Güzel hakem, plajda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Daha önce Galatasaray formalı pozlarıyla taraftarların beğenisini toplamıştı.
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Bugüne kadar FHM, CQ, Maxim gibi dergilere poz veren Romani, hakemlik sınavına girmiş ve sınavda iyi bir puan alarak kendine yeni bir kariyer alanı da açmıştı.
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Claudia Romani İtalya Galatasaray sosyal medya fenomen instagram

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