Galatasaray Futbol Takımı COVID Testleri Bahane Edilerek Yunanistan'a Alınmadı

Galatasaray futbol takımı özel bir maç yapmak üzere gittiği Atina'da, COVID-19 testleri kabul edilmediği gerekçesiyle ülkeye sokulmadı. Yeniden test yaptırılması istenen takım Türkiye'ye geri döndü.

Galatasaray Spor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşanan olay ayrımcılık ve insan haklarına aykırı bir davranış olarak nitelendirildi. Kulüp açıklamasında “Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz”denildi.

Kulüp açıklamasında ayrıca Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kafilenin sorunlarıyla ilgilenen resmi kurumlara teşekkür edildi.

