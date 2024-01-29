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Galatasaray Gaziantep FK karşısında 41 dakikada 2 kez direği buldu! Bu alanda rekor kırdılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 20:53 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray mücadelede 41 dakikada topu 2 kez direğe nişanlarken bu alanda bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon topu en çok direkten dönen takımı olan Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında da 2 oyuncu daha çerçeveyi aşamadı.

Günün Maçları

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20:00 İY
Galatasaray Galatasaray
0 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

MERTENS DİREĞE TAKILDI

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Maçın henüz 4. dakikasında Mertens sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Mauro Icardi kafayı vurdu, top üst direkten dışarı gitti.

MAÇTAKİ 2. DİREK

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Dakika 41'i gösterirken bu kez Kerem Demirbay yayın hemen gerisinden serbest vuruşta kaleyi düşündü, top bir kez daha direkten döndü.

GALATASARAY'DAN REKOR

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Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 19'a ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.

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