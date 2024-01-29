Galatasaray Gaziantep FK karşısında 41 dakikada 2 kez direği buldu! Bu alanda rekor kırdılar

Süper Lig'de bu sezon topu en çok direkten dönen takımı olan Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında da 2 oyuncu daha çerçeveyi aşamadı.

MERTENS DİREĞE TAKILDI

Maçın henüz 4. dakikasında Mertens sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Mauro Icardi kafayı vurdu, top üst direkten dışarı gitti.

MAÇTAKİ 2. DİREK

Dakika 41'i gösterirken bu kez Kerem Demirbay yayın hemen gerisinden serbest vuruşta kaleyi düşündü, top bir kez daha direkten döndü.

GALATASARAY'DAN REKOR

Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 19'a ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.





