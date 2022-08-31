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Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

31.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu 5. haftasında Nef Stadyumu'nda Gaziantep ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler internette karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Gaziantep Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?", "Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep maçı beIN SPORTS 1 HD'de canlı olarak ekrana gelecek.

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