Galatasaray ile Gaziantep Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

NEF Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep maçı beinsports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP LİG TARİHİNDE 7 KEZ KARŞILAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 7 puan topladı.

Gaziantep ise ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.

Galatasaray ve Gaziantep lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

