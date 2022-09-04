SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

04.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Gaziantep Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma Nef Stsdyumu'nda oynanacak. Futbolsever karşılaşma öncesi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Gaziantep Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

NEF Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep maçı beinsports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP LİG TARİHİNDE 7 KEZ KARŞILAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 7 puan topladı.

Gaziantep ise ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.

Galatasaray ve Gaziantep lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi!Süper Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi!
Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...
Ronaldo iddiası! ''Çıldırırsınız...''Ronaldo iddiası! ''Çıldırırsınız...''
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep galatasaray spor toto oynanacak spor tot süper li spor to iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Florya'da Seferovic krizi! Buruk ile özel olarak görüştü ve...

Florya'da Seferovic krizi! Buruk ile özel olarak görüştü ve...

Ali Koç'tan çok sert sözler ve Ronaldo açıklaması!

Ali Koç'tan çok sert sözler ve Ronaldo açıklaması!

'Çağlar Söyüncü transferi bitmiş!' Flaş gelişme...

'Çağlar Söyüncü transferi bitmiş!' Flaş gelişme...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.