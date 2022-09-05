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Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi!

05.09.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep'i konuk edecek. Nef Stsdyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi...

Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi!

Galatasaray ile Gaziantep Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

NEF Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep maçı beinsports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP LİG TARİHİNDE 7 KEZ KARŞILAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 7 puan topladı.

Gaziantep ise ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.

Galatasaray ve Gaziantep lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

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