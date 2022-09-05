Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi!

Galatasaray ile Gaziantep Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı ile ilgili detaylar haberimizde...
Galatasaray Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.
NEF Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Galatasaray Gaziantep maçı beinsports'ta canlı olarak ekrana gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 7 puan topladı.
Gaziantep ise ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.
Galatasaray ve Gaziantep lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
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