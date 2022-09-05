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Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı şifresiz mi?

05.09.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Gaziantep Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktörü Okan Buruk'un öğrencileri kritik mücadeleden üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok vatandaş "Galatasaray Gaziantep maçı şifresiz mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı şifresiz mi?

Galatasaray Gaziantep maçı için heyecan dorukta. Birçok kişi, 5 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı şifresiz mi?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

NEF Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep maçı beinsports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP LİG TARİHİNDE 7 KEZ KARŞILAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 7 puan topladı.

Gaziantep ise ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.

Galatasaray ve Gaziantep lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

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