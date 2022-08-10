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Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

10.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Giresunspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Antalya'da sezona 3 puanla başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yeni gelen futbolcuların desteği ile daha iyi form tutup, daha iyi atmosferlerde oynayacaklarını belirtmişti. Peki Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Giresunspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Sarı-Kırmızılı ekip lige 3 puanla başladı. Şimdi gözler Giresunspor maçında. Futbolseverler internette "Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Maç ile ilgili detaylar haberimizde...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Giresunspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic.

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Okan Buruk Süper Lig Giresunspor galatasaray
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