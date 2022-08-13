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Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Giresunspor maçı bu akşam Süper Lig'de keyifli bir mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u kendi sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da yeni transferlerden Mertens ve Torreira'nın göstereceği performans futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Galatasaray kendi sahasında ligin yeni takımı Giresunspor'u ağırlayacak. Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak güçlenen Galatasaray, bu akşam galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray bu akşam Giresunspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray Giresunspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

LUCAS TORREIRA VE DRIES MERTENS OYNAYACAK MI?

Kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi başarılı oyuncuları katan Galatasaray'da bu iki oyuncu bu akşam oynanacak Giresunspor maçı kadrosunda yer alacak.

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