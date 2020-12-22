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Galatasaray gönderme! Fatih Terim detayı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 11:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi evinde konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Sarı-kırmızıların geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle Fatih Terim kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, Göztepe maçı öncesi yaptığı paylaşımda yaşanan olaylara ince bir gönderme yaptı.

Galatasaray gönderme! Fatih Terim detayı...

Galatasaray haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi evinde konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda 22 aralıkta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Sarı-kırmızıların geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle Fatih Terim kırmızı kart görmüştü.

PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim, Twitter hesabından 2017 yılında paylaştığı "Nerede kalmıştık" açıklamasının yıl dönümünde o tweetine ekleme yaptı.

Galatasaray'ı etiketleyen tecrübeli teknik adam "Ve yine biz bize kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray da Göztepe maçı öncesi yaptığı paylaşımda yaşanan olaylara ince bir gönderme yaptı. Taraftarların oluşturduğu atmosferlerden hazırlanan görüntülerde Fatih Terim detayı dikkat çekti.

Fatih Terim'in fotoğrafının yer aldığı pankartta "Galatasaray kabullenmez" ifadesi yer alıyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İmparator Fatih Terim.Bu büyük Galatasaray camiasını diğerlerinden ayıran özelliklerinden birisidir hocasına yönetimine destek vermek.ŞAMPİYONSUN ŞANLI GALATASARAYIM
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