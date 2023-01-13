GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Hatayspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak. Nef Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak olan Sarı Kırmızılılar, maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Sarı Kırmızılılarda Kazımcan Karataş ve Mathias Ross maçta forma giyemeyecek. Maç kadrosunda yer almayan bir diğer isim ise Dries Mertens. Konuk ekipte Burak Öksüz ve Kevin Soni sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı bugün (13 Ocak 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY VE HATAYSPOR ARASINDA 5. RANDEVU

Galatasaray 12 üstünlük, 3 eşitlik ve 2 yenilgi sonucunda aldığı 39 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

Hatayspor ise 4 galibiyet, 5 eşitlik ve 8 yenilgi ile topladığı 17 puanla averajla 16. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Hatayspor çıkacakları maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Galatasaray, bahsi geçen maçlarda, 2 kez sahadan üstünlükle ayrılırken, Hatayspor da 2 kez rakibini yenmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazanmayı başardı.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

HATAYASPOR: Erce, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Adekugbe, Ruben, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, Al Kaabi, Ze Luis

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI TAKİP



