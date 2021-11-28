Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşında ve neden öldü?

Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski bürokrat olan Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. 37. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 6 Mayıs 2021'de sosyal medya üzerinden, Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu. Mustafa Cengiz birçok kez sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. İşte detaylar...

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

25 Aralık 1949 Nizip, Gaziantep doğumlu Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Hayat Cengiz ile evli olan Mustafa Cengiz bir çocuk babasıydı. Gaziantep Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada eğitimini tamamladığında ise Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev aldı. TANSA Genel Müdürlüğü yapan Cengiz, 12 Eylül Darbesi'nin ardından memuriyetten ayrıldı ve Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Mustafa Cengiz Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevlerinde bulundu. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yapan Cengiz 20 Ocak 2018'de Galatasaray SK başkanı seçildi. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Darüşşafaka Cemiyeti, Büyük Kulüp, Mülkiyeliler Vakfı üyesi olan Cengiz İngilizce, Arapça ve Fransızca biliyordu.

Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Galatasaray 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluğu tattı. 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Cengiz, kulübün mali durumunu düzeltmek için oldukça çabaladı. Bu çabasıyla takdir edilen Cengiz, transfer konusunda eleştirilerin odağı oldu. Eleştirilere ilişkin açıklama yapan Cengiz, "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." demişti. 6 Mayıs 2021'de sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını belirten Cengiz, 22 Haziran 2021'de görevini Burak Elmas'a bıraktı.

BİRÇOK KEZ AMELİYAT OLDU

Mustafa Cengiz 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren beyin ameliyatı oldu. Ameliyat başarılı bir şekilde sona erdi. 18 Mayıs'ta ise mide kanaması geçirdi ve ikinci kez ameliyat masasına yattı. Cengiz 10 Ağustos 2021'de basın toplantısına katılacaktı ancak toplantı iptal edildi, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi. 2 Eylül 2021'e gelindiğinde Cengiz yoğun bakıma alındı.

