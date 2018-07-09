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Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdiği iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı. Alınan bilgiye göre; sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'un sol kanat ve forvette de görev yapabilen oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi.

Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdiği iddia edildi!

Bu sezon transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, ilk yabancısını İstanbul'a getirdi.

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun işini bitirmek üzere... Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.

Geçen sezon İngiliz ekibinin Belçika takımlarından KAS Eupen'den kiraladığı Henry, Anderlecht'e kiralandı. Ligde 19 karşılaşmada 9 golü bulunan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru

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