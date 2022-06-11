Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonucunda son durum, kim önde? İşte açılan sandık sayısı

Galatasaray başkanı kim oldu, başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı, binlerce Galatasaraylı futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oylama işlemleri tamamlandı. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim başkan oldu?

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Galatasaray başkanlık seçimi için toplanan yaklaşık 9 bine yakın üyenin oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, sayım aşamasına geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte en çok oyu alan ismin Dursun Özbek mi yoksa Eşref Hamamcıoğlu mu olduğu belli olacak.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan başkanlık seçimi oylamaları saat 15.00'da sona erdi. Oylama işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemine geçildi. Galatasaray başkanlık seçim sonuçlarının akşam saatlerine doğru belli olması bekleniyor.

SANDIK SAYIMINDA SON DURUM

1 Numaralı Sandık



Dursun Özbek: 97

Eşref Hamamcıoğlu: 76

2 Numaralı Sandık



Dursun Özbek: 107

Eşref Hamamcıoğlu: 113

3 Numaralı Sandık



Dursun Özbek: 92

Eşref Hamamcıoğlu: 98

4 Numaralı Sandık



Dursun Özbek: 86

Eşref Hamamcıoğlu: 106

5 Numaralı Sandık



Dursun Özbek: 63

Eşref Hamamcıoğlu: 122

6 Numaralı Sandık



Dursun Özbek: 71

Eşref Hamamcıoğlu: 121

Toplam



Eşref Hamamcıoğlu: 636

Dursun Özbek: 516

Eşref Hamamcıoğlu şuan itibariyle Dursun Özbek karşısında sandık sayımında durumu önde götürüyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu listesinde;

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman yer alıyor.

Yönetim kurulu yedek üyeleri:



Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu yedek listesinde ise, Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu yer almaktadır.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu listesinde;

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil yer alıyor.

Yönetim kurulu yedek listesi:



Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu yedek listesinde ise, Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu gibi isimler yer alıyor.



