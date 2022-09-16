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Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara göğüs dekolteli paylaşımıyla mest etti!

16.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı takım Galatasaray'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin transferi günlerce konuşulmuştu. Galatasaray'ın yeni yıldızının eşi olan ve menajerliğini de üstlenen Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Nara, bu kez eşofmanının fermuarını açarak verdiği dekolteli pozuyla büyüledi.

Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara göğüs dekolteli paylaşımıyla mest etti!

Sarı kırmızılı takımın, dünyaca ünlü yeni golcüsü Mauro Icardi'yi transferi çok konuşulmuştu. Futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara, sürpriz şekilde Türkiye açıklaması yapmış ve gündemi sallamıştı. Ünlü isim Nara'dan gelen yeni sosyal medya paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde çiçek desenli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden beğeni almıştı.

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Nara, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

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TÜRK VE ARJANTİNLİ TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Pembe renkli eşofmanının fermuarını açarak poz veren Wanda Nara'nın yaptığı paylaşıma Arjantinli ve Türk takipçilerinden yorum yağdı.

İşte Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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