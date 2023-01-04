Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi tanga bikinisiyle Instagram'ı yaktı kavurdu! Wanda Nara küplere binecek

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor.
Ayrılığın ardından bir açıklama da Andres Nara'dan geldi.
Wanda Nara'nın babası ayrılığın sorulması üzerine Icardi'ye karşı hiçbir problemi olmadığını belirtip onunla hiç anlaşamadıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ise ayrılık sürecini çabuk atlatmışa benziyor.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ünlü model Floppy Tesouro ile birliktelik yaşamaya başladı.
Düzgün fiziği ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Floppy Tesouro'yu görenler mest oluyor.
Floppy Tesour tangalı pozları ile sosyal medyayı salladı.
Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara'nın Floppy Tesour ile ilgili ne düşündüğü ise merak konusu oldu.
Ünlü model Floppy Tesour paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.