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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi tanga bikinisiyle Instagram'ı yaktı kavurdu! Wanda Nara küplere binecek

04.01.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ve Wanda Nara 8 yıllık birlikteliklerini noktaladı. Daha önce birçok kez 'aldatma' haberleriyle gündeme gelen Mauro Icardi aradığı aşkı çabuk buldu. 29 yıl yaşındaki Arjantinli futbolcu gönlünü model ve oyuncu Floppy Tesouro'ya kaptırdı. Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro'nun tanga bikinisiyle verdiği poz Instagram'ı salladı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi tanga bikinisiyle Instagram'ı yaktı kavurdu! Wanda Nara küplere binecek

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor.

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Ayrılığın ardından bir açıklama da Andres Nara'dan geldi.

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MAURO ICARDİ İÇİN OLAY SÖZLER

Wanda Nara'nın babası ayrılığın sorulması üzerine Icardi'ye karşı hiçbir problemi olmadığını belirtip onunla hiç anlaşamadıklarını vurguladı.

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GALATASARAY'IN YENİ YENGESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ise ayrılık sürecini çabuk atlatmışa benziyor.

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Sosyal medyada yer alan iddialara göre Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ünlü model Floppy Tesouro ile birliktelik yaşamaya başladı.

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Düzgün fiziği ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Floppy Tesouro'yu görenler mest oluyor.

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ARJANTİNLİ MODEL FLOPPY TESOUR'DAN CESUR POZLAR

Floppy Tesour tangalı pozları ile sosyal medyayı salladı.

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Mauro Icardi'nin eski aşkı Wanda Nara'nın Floppy Tesour ile ilgili ne düşündüğü ise merak konusu oldu.

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Ünlü model Floppy Tesour paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.

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