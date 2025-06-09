Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılmaya karar verdi! Sebebi Mauro Icardi...

Galatasaray'da Morata depremi yaşanıyor. Takımdan ayrılmaya karar veren İspanyol oyuncunun Icardi ile tartıştığı ve bu kararı o yüzden verdiği iddia edildi.

MORATA TAKIMDAN AYRILIYOR

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Milan’dan 6 milyon Euro karşılığında bir yıllığına kiraladığı Morata ile yollarını ayırıyor. Normal şartlarda önümüzdeki sezonun ocak ayına kadar sarı-kırmızılılarla kontratı bulunan Morata'nın ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

YENİKAPI'DAKİ KUTLAMALARA KATILMAMIŞTI

Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamasına katılmayan Morata'nın o gün Icardi ile tartıştığı iddia edildi.

MORATA İLE ICARDI TARTIŞTI İDDİASI

Fanatik gazetesinde yer alan haberde; Organizasyon sırasında Alvaro Morata’nın, Mauro Icardi ile tartışma yaşadığı ve sonrasında alandan ayrıldığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Morata ve Galatasaray arasındaki iplerin tamamen koptuğu belirtildi.