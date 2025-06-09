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Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılmaya karar verdi! Sebebi Mauro Icardi...

Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamasına katılmayan Morata'nın Icardi ile kavga ettiği ve bu yüzden takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılmaya karar verdi! Sebebi Mauro Icardi...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Morata depremi yaşanıyor. Takımdan ayrılmaya karar veren İspanyol oyuncunun Icardi ile tartıştığı ve bu kararı o yüzden verdiği iddia edildi.

MORATA TAKIMDAN AYRILIYOR

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Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Milan’dan 6 milyon Euro karşılığında bir yıllığına kiraladığı Morata ile yollarını ayırıyor. Normal şartlarda önümüzdeki sezonun ocak ayına kadar sarı-kırmızılılarla kontratı bulunan Morata'nın ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

YENİKAPI'DAKİ KUTLAMALARA KATILMAMIŞTI

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Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamasına katılmayan Morata'nın o gün Icardi ile tartıştığı iddia edildi.

MORATA İLE ICARDI TARTIŞTI İDDİASI

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Fanatik gazetesinde yer alan haberde; Organizasyon sırasında Alvaro Morata’nın, Mauro Icardi ile tartışma yaşadığı ve sonrasında alandan ayrıldığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Morata ve Galatasaray arasındaki iplerin tamamen koptuğu belirtildi.

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