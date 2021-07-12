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Galatasaray kafilesi, Covid testlerinin kabul edilmemesi üzerine Atina'dan dönme kararı aldı

12.07.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray futbol takımı, Olimpiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a gidişinde, PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a dönüş kararı aldı.

Galatasaray kafilesi, Covid testlerinin kabul edilmemesi üzerine Atina'dan dönme kararı aldı

Galatasaray futbol takımı, Olimpiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a gidişinde, PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a dönüş kararı aldı.

Galatasaray, Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için 16.00'da İstanbul'dan Atina'ya hareket etti.

Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1414644695683248129?s=20

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti"

"Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

https://twitter.com/kasapoglu/status/1414634371911454722?s=20

Bakandan kınama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutumu kınadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." dedi.

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