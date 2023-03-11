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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

11.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kasımpaşa maçı Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Lider konumda olan Sarı Kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk'un muhtemel 11'i merak konusu oldu. Maçta, Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker olacak. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Kasımpaşa maçı için geri sayım devam ediyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Okan Buruk'un öğrencileri 3 puan peşinde. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri...

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak ekrana gelecek.

Süper Lig'de 23. haftalar itibariyle 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kasımpaşa karşılaşmasıyla lige dönüyor.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 23 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 18 üstünlük, 3 eşitlik ve 2 mağlubiyet gördü. Sarı Kırmızılılar, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 23 kaşılaşmada 7 üstünlük, 4 eşitlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Kasımpaşa haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Mauro Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Fabione, Donk, Djilobodji, Ouannes, Tırpan, Aytaç, Malsa, Fall, Chouiar, Koita

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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