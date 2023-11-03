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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

03.11.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig’in 11. haftasında oynayacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 9 galibiyet, 1 eşitlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. Rakip takım ise 18 puanla 5. sırada. Karşılaşma Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Süper Lig’in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak oynayacak karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün (3 Kasım 2023 Cuma) oynanacak.

Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem A., Icardi.

Kasımpaşa muhtemel 11'i: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gomis, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ngoy.

GALATASARAY LİGDE SON 9 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı kırmızılılar, ligde çıktığı son 9 maçtan 3 puanla ayrıldı.

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’u yendi.

RAMS PARK'TAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 21

Galatasaray kendi sahasında oynadığı maçlarda iyi bir performans sergiledi. En son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından oynadığı 21 maçta 19 üstünlük, 2 eşitlik elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı 4 maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Sarı kırmızılılar bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray, bahsi geçen 10 karşılaşmanın 6’sında da kalesini gole kapatmayı başardı.

OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. S

Bu maçlarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 maçların 3'ünden Okan Buruk'un takımları, 1'inden Kemal Özdeş'in takımları galip ayrıldı.

MUSLERA SARI KART GÖRÜRSE...

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında.

Muslera bu maçta sarı kart görmesi halinde gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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