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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Taraftarın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasından üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok kişi maça ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Konyaspor maçının canlı yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

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