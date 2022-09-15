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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak şifreli mi?

15.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Maç öncesi birçok kişi karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri Nef Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak şifreli mi?

Galatasaray Konyaspor maçı için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Konyaspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Konyaspor maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

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