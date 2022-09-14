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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

14.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Teknik Direktörü Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç için geri sayım sürüyor. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecan sürüyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaya günler kala maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı16 Eylül 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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