Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok kişi maça ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Konyaspor maçının canlı yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Galatasaray Konyaspor maçı16 Eylül 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

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Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

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Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Konyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori : ₺2.500,00 Kategori : ₺2.250,00 Kategori : ₺2.000,00 Kategori : ₺1.900,00 Kategori : ₺1.200,00 Kategori : ₺850,00 Kategori : ₺700,00 Kategori : ₺600,00 Kategori : ₺500,00 Kategori : ₺400,00 Kategori : ₺300,00 Kategori : ₺180,00 Kategori : ₺170,00

Misafir : ₺170,00

