Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaya günler kala maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

